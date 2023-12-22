"Сити": какие новые фильмы можно посмотреть в российских кинотеатрах в декабре

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в декабре. Можно сходить на сеанс российского фильма "Новогодний Ол Инклюзив". По сюжету две семьи случайно арендовали один и тот же коттедж под Новый год, причем отцы семей давно знакомы, но их отношения оставляют желать лучшего.

Еще одна российская комедия появилась в прокате. Фильм под названием "Вредная привычка" расскажет о том, как отец с сыном решили пожить в городской фитнес-клуб. Также в кинотеатрах вышел биографический фильм "Феррари".