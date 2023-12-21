"Сити": топ-3 театральных премьеры столицы в декабре

Команда "Сити" сделала подборку трех театральных премьер Москвы, которые состоятся в декабре 2023 года. В Театре Наций режиссер Петр Шерешевский поставил экспериментальный спектакль "Борис Годунов", в котором представил свое авторское видение классического произведения.

Театр "Маска" презентовал спектакль "Мамма Мимо! Или Мюзикл пошел не так". Премьера музыкальной комедии в постановке Анны Шевчук состоялась 19 декабря на новой сцене Московского Дворца Молодежи. Кроме того, театр "Современник" представил публике новый спектакль в постановке Ивана Комарова "Дальше сами". Режиссер определил жанр своей постановки как "почти сказка". Подробнее – в сюжете проекта "Сити".