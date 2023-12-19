В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей. Она проходит на Кузнецком Мосту.

Для подсветки елей использовано четыре километра гирлянд и семь с половиной тысяч елочных игрушек. Свое видение новогодней елочки представили 18 авторов.

Инсталляции создавали, вдохновившись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев". Оформление каждого дерева посвящено разным сезонам года. Некоторые дизайнеры вложили в украшение еще и свои личные истории.

Подробнее – на телеканале Москва 24.