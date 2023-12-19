19 декабря, 21:45Город
В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей
В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей. Она проходит на Кузнецком Мосту.
Для подсветки елей использовано четыре километра гирлянд и семь с половиной тысяч елочных игрушек. Свое видение новогодней елочки представили 18 авторов.
Инсталляции создавали, вдохновившись сказкой Самуила Маршака "12 месяцев". Оформление каждого дерева посвящено разным сезонам года. Некоторые дизайнеры вложили в украшение еще и свои личные истории.
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