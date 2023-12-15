Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ЦОДД рекомендовали москвичам воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Метро, МЦК, МЦД работают штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, отметили в ведомстве.

В данный момент автомобилисты едут со средней скоростью 23 километра в час. Интенсивное движение зафиксировано на Садовом кольце, ТТК, Ярославском шоссе и проспекте Вернадского. При этом рабочий трафик сохраняется на МСД в районе улицы Красный Казанец, Рублевском, Варшавском и Ленинградском шоссе.

Тем временем городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. По данным Дептранса, движение транспорта в Москве нормализуется после 20:00.

Кроме того, водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков.

Помимо этого, высота сугробов в городе достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений. Еще в Москве обновили суточный рекорд по высоте снежного покрова – с 33 до 38 сантиметров.

С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков