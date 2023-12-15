Метеоролог объяснил имя циклона "Ваня", засыпавшего Москву снегом

Фото: Никита Симонов/Москва 24

Имена циклонам в умеренных широтах не присваивает ни одна национальная метеослужба, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Так он ответил на сообщения в СМИ о том, что засыпавший Москву снегом циклон называется "Ваня". По его данным, нетропические циклоны в высоких и умеренных широтах происходят ежедневно. Сейчас только в Северном полушарии Земли таких около пары десятков, поэтому давать каждому не имеет смысла, уверен Вильфанд.

"Для тропических циклонов – да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон – это индивидуум, это персона, он неповторим", – объяснил он.

Однако если нетропические циклоны получают названия в СМИ, то синоптики не будут против этого, уверен он. Коллеги относятся к этому с "доброй иронией", уточнил Вильфанд. По его данным, циклонам начали давать названия метеорологи из Свободного университета Берлина – они за деньги присваивают таким воздушным массам имена.

"Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон", – добавил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что стоимость такой услуги немецкого университета составляет около 200 евро. Присвоить название антициклону будет стоить около 300 евро, так как они существуют дольше циклонов.

Ранее главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказывала, что циклон "Ваня" начал свое движение с Балкан и Молдавии и двинулся на север. Достигнуть столицы он должен был 15 декабря. Планировалось, что в ночь с 14-го на 15-е число в Москве должно выпасть около 30% месячной нормы осадков.

В итоге, по сообщению специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в Москве выпала пятая часть от месячной нормы. Также в столице обновили суточный рекорд по высоте снежного покрова. Как уточнил синоптик, таких сугробов 15 декабря не было за почти 150-летнюю историю наблюдений.

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