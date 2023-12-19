В РФ могут создать "вакцины-консервы" на случай пандемии

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Центр имени Гамалеи может заранее приготовить вакцины на случай распространения вирусов. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов и референсного центра по коронавирусной инфекции центра Владимир Гущин.

Он отметил, что в Центре имени Гамалеи для разработки вакцин есть различные платформы, включая аденовирусные.

"Предлагаем использовать аденовирусный вектор для того, чтобы создавать профилактические препараты против инфекционных агентов, которые не получили пока широкого распространения в популяции", – передает слова Гущина Агентство "Москва".

По его словам, это позволит подготовиться к следующей пандемии.

Кроме того, ученый добавил, что в природных очагах остается большое количество потенциально опасных вирусов, из которых можно сделать профилактические препараты и провести медицинские исследования на их иммуногенность.

Ранее в Минздраве сообщали, что обновленная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" прошла клинические испытания, показала высокую безопасность и низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

Первые партии обновленного препарата ввели в гражданский оборот 12 декабря. В первый день объем отгрузки составил 135 тысяч вакцин.

Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"