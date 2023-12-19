19 декабря, 18:49Общество
В РФ могут создать "вакцины-консервы" на случай пандемии
Фото: 123RF/iakovenko
Центр имени Гамалеи может заранее приготовить вакцины на случай распространения вирусов. Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов и референсного центра по коронавирусной инфекции центра Владимир Гущин.
Он отметил, что в Центре имени Гамалеи для разработки вакцин есть различные платформы, включая аденовирусные.
"Предлагаем использовать аденовирусный вектор для того, чтобы создавать профилактические препараты против инфекционных агентов, которые не получили пока широкого распространения в популяции", – передает слова Гущина Агентство "Москва".
По его словам, это позволит подготовиться к следующей пандемии.
Кроме того, ученый добавил, что в природных очагах остается большое количество потенциально опасных вирусов, из которых можно сделать профилактические препараты и провести медицинские исследования на их иммуногенность.
Ранее в Минздраве сообщали, что обновленная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" прошла клинические испытания, показала высокую безопасность и низкую частоту появления значимых побочных эффектов.
Первые партии обновленного препарата ввели в гражданский оборот 12 декабря. В первый день объем отгрузки составил 135 тысяч вакцин.
Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"
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