Страны ЕС уничтожили минимум 215 млн доз вакцин от COVID-19 на 4 млрд евро – СМИ

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Страны Евросоюза (ЕС) уничтожили минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 стоимостью 4 миллиарда евро в связи с их ненадобностью. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что перепроизводство вакцин, которые выпустили в общей сложности в количестве 1,5 миллиарда доз, "привело к тому, что многие из них оказались на свалках по всему континенту".

Большое число невостребованных вакцин закупили в 2021 году в разгар пандемии, говорится в тексте. Брюссель тогда заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 миллиарда доз с германской компанией BioNTech и американской Pfizer.

По информации СМИ, передача излишек доз вакцин третьим странам была проблематична из-за сложностей с логистикой и падения спроса.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Тогда глава ВОЗ отмечал, что за время пандемии коронавирус унес жизни примерно 20 миллионов человек.

В июле Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения страны тестированием на предмет инфицирования COVID-19.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19