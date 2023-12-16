"Золотая рыбка": Михаил Барщевский

Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский. Он рассказал, почему еще в школе он решил бросить занятие драматургией и что заставило его вновь вернуться к писательству.

Какое громкое судебное дело было положено в основу одной из его документальных книг? На какую хитрость ему пришлось пойти при создании афиши к своей постановке? Сколько должен длиться спектакль, чтобы не наскучить зрителю? И есть ли место запрещенным темам на театральной сцене? Об этом и не только Михаил Барщевский рассказал Евгению Додолеву.