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16 декабря, 01:10

Культура

"Золотая рыбка": Михаил Барщевский

"Золотая рыбка": Михаил Барщевский

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Гостем программы "Золотая рыбка" стал заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский. Он рассказал, почему еще в школе он решил бросить занятие драматургией и что заставило его вновь вернуться к писательству.

Какое громкое судебное дело было положено в основу одной из его документальных книг? На какую хитрость ему пришлось пойти при создании афиши к своей постановке? Сколько должен длиться спектакль, чтобы не наскучить зрителю? И есть ли место запрещенным темам на театральной сцене? Об этом и не только Михаил Барщевский рассказал Евгению Додолеву.

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