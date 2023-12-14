"Сити": топ-5 премьер фильмов в кинотеатрах столицы 14 декабря

Провести четверг, 14 декабря, в городе можно, сходив в кино. Пятое место занял фильм "Гномы. Новогодний беспредел". На четвертой строчке расположился триллер "Контроль" с участием Кевина Спейси.

Третье место – семейная комедия "Манюня: Новогодние приключения". Серебро рейтинга получил американский боевик "Костолом". Первое место достается американской экшн-комедии "Моя жена – киллер". Подробнее – в программе “Сити”.