"Программа наших передач": "Спокойной ночи, малыши!"

День рождения вечерней телепередачи для дошкольников и младших школьников – 1 сентября 1964 года. Ее идея появилась у руководителя Главной редакции программ для детей и юношества ЦТ Валентины Федоровой под впечатлением от немецкого мультфильма о песочном человечке. Среди тех, кто принимал участие в создании нового телепроекта, – Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф.



Спустя некоторое время главными героями передачи стали Филя, Степашка, Хрюша, Каркуша и Цап Царапыч, которых озвучивали актеры кукольного театра Образцова Григорий Толчинский, Наталья Державина и Наталья Голубенцева. Подробнее – в "Программе наших передач".