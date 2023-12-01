Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:30

Культура

"Программа наших передач": "Спокойной ночи, малыши!"

"Программа наших передач": "Спокойной ночи, малыши!"

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Владимир Урин объявил об уходе из Большого театра

Москвичам рассказали, как превратить карту "Тройка" в билет на экскурсию

Боевик "Немая ярость" вышел в российский прокат

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

МХТ имени Чехова представит спектакль "Как вам это понравится?"

Спектакль "Как вам это понравится?" покажут в МХТ имени Чехова

Творческая встреча с Юрием Башметом прошла на ВДНХ

День рождения вечерней телепередачи для дошкольников и младших школьников – 1 сентября 1964 года. Ее идея появилась у руководителя Главной редакции программ для детей и юношества ЦТ Валентины Федоровой под впечатлением от немецкого мультфильма о песочном человечке. Среди тех, кто принимал участие в создании нового телепроекта, – Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф.

Спустя некоторое время главными героями передачи стали Филя, Степашка, Хрюша, Каркуша и Цап Царапыч, которых озвучивали актеры кукольного театра Образцова Григорий Толчинский, Наталья Державина и Наталья Голубенцева. Подробнее – в "Программе наших передач".

Читайте также
Программа: Программа наших передач
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика