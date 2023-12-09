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09 декабря, 19:30

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Тематический день телеканала "Живая Планета" прошел в Москве

Тематический день телеканала "Живая Планета" прошел в Москве

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Тематический день телеканала "Живая Планета" прошел в столице в рамках фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Для гостей приготовили премьеры новых циклов и марафон лучших программ на большом экране. Также их ждали встречи с создателями проектов телеканала "Живая планета".

Кроме того, зрителям показали документальный сериал "Планета любви", цикл "Животные, изменившие мир", а еще новые серии программы "Какого лешего!". Все проекты телеканала "Живая планета" посвящены природе России и помогают увидеть ее многообразие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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