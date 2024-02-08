Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" рассказал о своей работе

Главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Алексей Франдетти рассказал, над чем работает в данный момент. По его словам, в театре провели читку нового спектакля "Кабаре Пушкин", который будет посвящен 220-летию поэта.

Франдетти также сообщил, что приближается к аншлагу спектакль "Маяковский". Кроме того, с большим успехом идет спектакль "Айсвиль" в Санкт-Петербурге по мотивам "Снегурочки" Островского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.