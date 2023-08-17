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11:30

Культура

Дирижер Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории

Дирижер Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории

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Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Он рассказал о необычных акустических свойствах залов консерватории.

Прогулку провели в поддержку всероссийской акции Русского географического общества "Лучший гид России". С 2017 года организаторы ищут талантливых и увлеченных экскурсоводов, которые могут влюбить слушателя в место, о котором рассказывают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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