Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Он рассказал о необычных акустических свойствах залов консерватории.

Прогулку провели в поддержку всероссийской акции Русского географического общества "Лучший гид России". С 2017 года организаторы ищут талантливых и увлеченных экскурсоводов, которые могут влюбить слушателя в место, о котором рассказывают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.