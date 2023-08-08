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Общество

"Актуальный репортаж": штрафы за превышение "средней скорости" могут вернуть в РФ

"Актуальный репортаж": штрафы за превышение "средней скорости" могут вернуть в РФ

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В России могут вернуть штрафы за несоблюдение "средней скорости". Дело в том, что водители часто притормаживают только перед камерами, а вне зоны их видимости продолжают превышать.

Превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в РФ. Более 50% фиксаций дорожных камер приходится на него.

Такие меры уже действовали в РФ, но их отменили в 2021 году. Какие варианты рассматривают
на данный момент?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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