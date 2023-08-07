Вильфанд спрогнозировал экстремально высокую температуру на юге России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на юге России ожидается экстремально высокая температура воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

"На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни", – сообщил он.

По его словам, жара до 40–43 градусов ожидается в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на Ставрополье и в Калмыкии. Кроме того, на юге Центрального федерального округа, в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, и Рязанской областях, до 8 августа включительно ожидаются высокие температуры вплоть до 36–37 градусов.

Вильфанд также заявил, что в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он призвал граждан не находиться в полуденные дни под солнечными лучами, носить солнцезащитные очки и головные уборы, а также одежду с длинным рукавами.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 6 августа температура воздуха в Москве достигла 31,4 градуса и пик жары в городе был пройден. Он заявил, что с большой долей вероятности, это значение станет самым высоким за все нынешнее лето.

Температура воздуха в Сочи составила 37 градусов в тени, в связи с чем загрузка пляжей, по словам местных спасателей, увеличилась в полтора раза. Синоптики сообщают, что усиление жары связано с антициклоном из Арктики, который заключил в себя воздух, прогревшийся в Средней Азии.



Синоптики пообещали 40-градусную жару в Турции до 11 августа