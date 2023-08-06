Загрузка пляжей в Сочи увеличилась в полтора раза из-за жаркой погоды

Температура воздуха в Сочи составила 37 градусов в тени, в связи с чем загрузка пляжей увеличилась в полтора раза. Об этом сообщили местные спасатели.

По словам синоптиков, усиление жары связано с антициклоном из Арктики, он заключил в себя воздух, прогревшийся в Средней Азии. Зной усилил и поток средиземноморского тепла.

В ближайшие дни жаркая погода в Сочи пойдет на спад, воздух будет прогреваться в городе не выше 30 градусов, также вероятно выпадение осадков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

