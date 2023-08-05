Синоптик предупредил о дождях в Центральной России на следующей неделе

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Кратковременные дожди и температура до 18 градусов прогнозируются в Центральной России во второй половине будущей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что в первой половине в столице будет жара до 34 градусов, однако во второй половине недели погода изменится.

"Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая – 16–18 градусов. Начиная с четверга – резкое значительное понижение температуры", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, такие значения окажутся на 1–2 градуса ниже климатической нормы. В течение второй половины недели также ожидаются кратковременные дожди, добавил Вильфанд.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

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