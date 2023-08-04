Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери после начала спецоперации России. Свою оценку потерь украинских сил озвучил бывший советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate. www.youtube.com/watch?v=9ucxTCe2x6E

"Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет", – заявил он.

По словам Макгрегора, украинские силы потеряли от 300 до 350 тысяч человек. Он добавил, что это число может быть даже больше.

Ранее The New York Times сообщила, что в медицинские пункты, созданные украинскими военными недалеко от линии фронта, поступает колоссальное число раненных в ходе контрнаступления бойцов ВСУ. Журналисты издания отметили, что медики, работающие в зоне СВО, не всегда способны оказать первую помощь военным. Иногда раненых украинских солдат не могут эвакуировать из-за интенсивных обстрелов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.

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