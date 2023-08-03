Британская разведка обвинила в медленном наступлении ВСУ кусты и мелкие деревья

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кусты и небольшие деревья стали препятствием, замедляющим контрнаступление украинской армии на юге. Об этом сообщается на странице разведывательного управления Великобритании в Twitter.

"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за теплого и влажного лета там активно разрастаются сорняки", – говорится в сообщении.

Зеленые насаждения, по мнению управления, оказывают помощь российским военным в маскировке оборонительных позиций и затрудняют обезвреживание минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.



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