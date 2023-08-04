В Пентагоне заявили, что у США нет иллюзий по поводу наступления Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Пентагоне заявили, что не строят иллюзий насчет контрнаступления Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы оборонного ведомства США Патрик Райдер.

"Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими", – приводит его слова ТАСС.

Райдер отметил, что у России было время создать мощные укрепления, на которые сложно наступать. При этом он все равно выразил уверенность, что у Киева есть "значительные боевые способности", которые украинское командование задействует по собственному выбору.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никакого графика украинского контрнаступления не существует. Тем самым он опроверг слова Министра обороны Украины, который в конце июля признавал, что контрнаступление Киева отстает от графика.

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