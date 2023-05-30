Фото: МЧС России

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

По его словам, информация о пожаре на первом этаже трехэтажного жилого дома на переулке Гельца поступила в 19:46 по московскому времени. Он уточнил, что возгорание произошло из-за взрыва газового баллона во время работ по установке натяжного потолка.

"Пострадал один человек, мужчина 25 лет", – отмечается в сообщении.

В региональном главке ведомства подчеркнули, что при взрыве соседние квартиры не были повреждены. Возгорание устранили в 20:15.

В начале мая взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Раменском. В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что хлопок не привел к каким-либо разрушениям. После взрыва в квартире началось возгорание на площади 32 "квадратов". В пожаре погиб один человек.

