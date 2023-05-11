Взрыв газа произошел в подмосковном Раменском

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Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Раменском. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что хлопок не привел к каким-либо разрушениям. После взрыва в квартире началось возгорание. Его площадь достигала 32 квадратных метров. Огонь уже потушен. Известно, что в пожаре погиб один человек.

"Взрывом это трудно назвать, признаков разрушений никаких нет. Сообщают о пожаре, где погиб один человек", – сказал представитель МЧС.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире дома 10 на улице Немчинова в Москве. В результате разрушилась перегородка между кухней и другой комнатой, были выбиты стекла. Жильцов дома эвакуировали, хозяйка квартиры выжила, ей оказали помощь врачи.

