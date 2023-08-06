Синоптик заявил, что жаркая погода достигла пика в Москве 6 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В это воскресенье, 6 августа, температура воздуха в Москве достигла 31,4 градуса, пик жары в городе был пройден, с 7 августа температура начнет понижаться, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градуса. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за все нынешнее лето", – отметил он.

По словам синоптика, намного жарче в этот день было в подмосковном Клину, Можайске и Михнево, в этих городах воздух прогрелся до 32,4 градуса.

Он подчеркнул, что отметку в 30 градусов преодолели все метеостанции Московского региона.

"Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнет постепенно понижаться", – резюмировал Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что со следующей недели высокая температура в столичном регионе пойдет на спад.

По его словам, со следующего вторника, 8 августа, и до выходных атмосфера станет неустойчивой, это приведет к появлению локального выпадения осадков и гроз. Во вторник температура воздуха будет находиться в пределах 24–29 градусов, с каждым днем она будет опускаться и вернется в климатическое русло августа – до 19–24 градусов.



В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года