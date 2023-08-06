Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 19:15

В мире

Синоптики пообещали 40-градусную жару в Турции до 11 августа

Синоптики пообещали 40-градусную жару в Турции до 11 августа

Около 30 человек погибли при крушении поезда в Пакистане

Новости мира: противники судебной реформы вышли на улицы Тель-Авива

Лед перестал замерзать в Антарктиде

Снег выпал в немецком Ройтлингене в августе

Новости мира: инспектор муниципальной безопасности погиб в Тель-Авиве

На Украине заявили о желании получить средства ПВО и истребители F16

Неизвестные забрались в квартиру Линдеманна в Берлине

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания

Губернатор Флориды пригрозил американской бюрократии жесткими мерами

В Турции 40-градусная жара продержится еще почти неделю – до 11 августа. Исключением станут районы на западе и севере страны, где пройдут дожди.

В данный момент аномальный зной сохраняется на значительной части территории республики. 40–45 градусов показывают термометры на побережье Эгейского, Средиземного и Мраморного морей, а также в Стамбуле, влажность воздуха составляет 80%.

В ближайшие дни к жаре в этих районах прибавится сильный ветер, что может спровоцировать новую волну природных пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика