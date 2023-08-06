Синоптики пообещали 40-градусную жару в Турции до 11 августа

В Турции 40-градусная жара продержится еще почти неделю – до 11 августа. Исключением станут районы на западе и севере страны, где пройдут дожди.

В данный момент аномальный зной сохраняется на значительной части территории республики. 40–45 градусов показывают термометры на побережье Эгейского, Средиземного и Мраморного морей, а также в Стамбуле, влажность воздуха составляет 80%.

В ближайшие дни к жаре в этих районах прибавится сильный ветер, что может спровоцировать новую волну природных пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.