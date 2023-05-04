Тиля Швайгера обвинили в пьянстве и рукоприкладстве

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Немецкого режиссера и актера Тиля Швайгера, наиболее известного по роли фельдфебеля Хуго Штиглица в фильме "Бесславные ублюдки", обвинили в рукоприкладстве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Сперва в СМИ описали неприятный инцидент, когда Швайгер явился на съемочную площадку пьяным и ударил по лицу сотрудника, сделавшего ему замечание.

После этой новости журналисты стали опрашивать актеров и членов съемочных команд, которым приходилось работать с Швайгером в качестве режиссера. Выяснилось, что описанный случай не единичный, и режиссер действительно третирует актеров и персонал.

По мнению прессы, Швайгер, чьи фильмы пользуются в Германии большим успехом, слишком много возомнил о себе. Эксперты считают, что если Швайгер перестанет получать субсидии от государства, его дальнейшей карьере трудно будет завидовать.

Ранее около 13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с кинокартинами, над которыми он работал в период с 2004 по 2022 год.

Женщины получали от актера неуместные предложения и были вынуждены слушать неприятные шутки в свой адрес. Часть пострадавших рассказала о насилии анонимно. Среди тех, кто пожелал сообщить о случившемся без анонимности, оказалась актриса Шарлотта Арну.

Адвокаты Депардье отрицают обвинения и ссылаются на то, что часть из них можно трактовать как субъективные оценки или моральные суждения.

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