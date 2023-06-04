Причиной крушения поездов в Индии стало изменение в электронной блокировке – СМИ

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Причиной крушения поездов на железной дороге в восточном индийском штате Одиша стало изменение в электронной блокировке. Об этом сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

"Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело и пусть отчет об этом будет предоставлен. Но мы установили причину инцидента и виновных в нем лиц... Произошло это из-за изменения в электронной блокировке", – передает слова министра информационное агентство АНИ.

Однако Вайшнав не уточнил, что стало причиной изменения в электронной блокировке, а также, кто понесет за это наказание. Глава индийского ведомства добавил, что в настоящее время положены силы на восстановление движения поездов.

По данным газеты "Хиндустан таймс", в результате столкновения поездов погибли не менее 294 человек, еще более тысячи пострадали. В настоящее время больницы Баласора, рядом с которым произошел инцидент, переполнены.

В индийский штат Одиша прибывают медики из других штатов Индии. Около сотни госпитализированных находятся в критическом состоянии.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд.

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