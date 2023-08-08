В Москве зафиксировали третью "тропическую" ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, минувшей ночью столбики термометров не опустились ниже 21,1 градуса. Это уже третья такая теплая ночь за лето.

До этого высокие температуры по ночам фиксировали 7 июля и 7 августа. Самой теплой за лето пока остается ночь на 7 июля. Тогда минимальная температура составила 21,8 градуса. Ночью 7 августа столичные столбики термометров показывали 20,8 градуса.

Во вторник днем, 8 августа, в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура будет от 23 до 25 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. Со вторника и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.

"Утро": 31 градус ожидается в столице 7 августа