Вторую за лето "тропическую" ночь зафиксировали в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 7 августа стала второй самой теплой за это лето, однако рекорд может побить ночь на 8 августа. Об этом сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она добавила, что ночью 7 августа столичные столбики термометров показывали 20,8 градуса. Так, минимальная ночная температура впервые в августе поднялась выше 20 градусов. По информации эксперта, первое место пока занимает ночь на 7 июля. Тогда минимальная температура составила 21,8 градуса.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что в Москве на данный момент тропические ночи, когда термометры показывают не меньше 20 градусов.

Он уточнил, что предстоящая ночь будет теплой. Термометры покажут 20–22 градуса.

Леус напомнил, что 6 августа стало самым теплым днем с начала лета в столице. Воздух прогрелся до 31,4 градуса. Такая же температура ожидается и 7 августа.

По его прогнозам, в понедельник Москва останется под влиянием антициклона. Термометры покажут 30–32 градуса, по области – 28–33 градуса. Ветер будет юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба.

Добавляется, что во вторник, 8 августа, ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура будет от 23 до 25 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в понедельник, 7 августа, в Москве и области ожидается небольшая облачность без осадков. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. Со вторника, 8 августа, и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.

"Утро": 31 градус ожидается в столице 7 августа