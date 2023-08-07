Москвичам рассказали о погоде 7 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 7 августа, в Москве и области ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 31 до 33 градусов, в Подмосковье – от 29 до 34 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 6 августа температура воздуха в Москве достигла 31,4 градуса и пик жары в городе был пройден. Он заявил, что с большой долей вероятности, это значение станет самым высоким за все нынешнее лето.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. По его словам, со вторника, 8 августа, и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.



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