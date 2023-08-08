Москвичам рассказали о погоде 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 8 августа, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Юго-восточный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что аномальная жара покинет Москву в ближайшие дни. Согласно его прогнозу, 10 августа в Москву вернется погода без осадков, а в выходные ожидается комфортная температура от 22 до 24 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупреждал, что с 8 августа и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и гроз.



"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 8 августа