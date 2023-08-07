Синоптик рассказал, что аномальная жара покинет Москву в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномальная жара покинет Москву в ближайшие дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает телеканал "360".

Шувалов отметил, что в прошедшую неделю в Москве устоялась жара, температура воздуха прогрелась до 34 градусов.

"Сегодня мы попрощаемся с жарой до следующего лета, но еще не с летом", – сказал синоптик.

По его прогнозу, 7 августа ожидается усиление ветра, которое станет предвестником похолодания в столице. Во вторник, 8 августа, порывы ветра достигнут 17–18 метров в секунду. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов со знаком плюс.

Шувалов уточнил, что с 10 августа в Москву вернется погода без осадков. Ожидается температура воздуха в районе 25 градусов, в выходные – от 22 до 24 градусов.

Немногим ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что порывы ветра в Москве усилятся днем 7 августа до 12–14 метров в секунду.

По ее словам, усиливающийся ветер смягчит жару – 30 градусов будет ощущаться на 26 градусов. Специалист порекомендовала на улице пользоваться солнцезащитными очками и головными уборами.



Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары