Ветер смягчит жару в Москве 7 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра в Москве усилятся днем 7 августа до 12–14 метров в секунду, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, усиливающийся ветер смягчит жару – 30 градусов будет ощущаться на 26 градусов. Тем не менее синоптик призвала не находиться слишком долго на солнце, которого будет в избытке.

"На улице пригодятся и солнцезащитные очки, и головные уборы, особенно детям", – добавила она.

Ночь на 7 августа стала второй самой теплой за это лето – столбики термометров показывали 20,8 градуса, однако рекорд может побить ночь на 8 августа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что предстоящая ночь тоже будет теплой. Термометры покажут 20–22 градуса. Он напомнил, что 6 августа стало самым теплым днем с начала лета в столице. Воздух прогрелся до 31,4 градуса. Такая же температура ожидается и 7 августа.

По его прогнозам, в понедельник Москва останется под влиянием антициклона. Термометры покажут 30–32 градуса, по области – 28–33 градуса. Ветер будет юго-восточный, 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба.

Добавляется, что во вторник, 8 августа, ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура будет от 23 до 25 градусов.

"Утро": 31 градус ожидается в столице 7 августа