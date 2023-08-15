Собянин: Москва – мировой лидер по темпам реализации проектов улучшения городской среды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва занимает лидирующую позицию в списке мировых городов по темпам реализации проектов улучшения городской среды. Об этом заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин.

В ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровке Собянин заявил, что за несколько лет у жителей столицы возникли новые традиции, в том числе участие в городских фестивалях.

"Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 миллионов человек в год, гостей и жителей столицы. <...> Мы стали чувствовать, что это наш город", – заявил он.

Кандидат в мэры Москвы обратил внимание, что сейчас жители города уже не понимают, как можно проводить время только дома в момент активного развития столицы. Зимний сезон, по его словам, стал не менее активным, чем лето. Для зимнего активного отдыха в Москве созданы лыжные трассы, катки с искусственным льдом и парки.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с фигуристами