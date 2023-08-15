Собянин: в Москве фактически сформирован новый транспортный каркас города

Фото: Москва 24

Новый транспортный каркас сформировали в Москве за последние годы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе.

По словам кандидата в мэры столицы, следует развивать всю инфраструктуру города.

"В первую очередь, конечно, – транспортную инфраструктуру. Задачу, которую мы с вами поставили, – спасти Москву от транспортного коллапса, – мы с вами выполнили", – подчеркнул он.

Собянин отметил, что новый транспортный каркас сформировали также за счет возведения хордовых магистралей. В частности, он обратил внимание на рекордные темпы строительства метро.

"Если включить сюда еще и Московское центральное кольцо, которое по сути дела тоже наземное метро, то это уже больше 100 станций", – заключил кандидат в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования