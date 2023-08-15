Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на улице Покровке. Он проинформировал их о планах развития Москвы.

"Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием "Москва". Спасибо вам!" – подчеркнул он.

Участниками встречи стали известные деятели культуры, медики, спортсмены, главы городских предприятий, предприниматели, в число которых вошли победители конкурса "Лидеры цифровой трансформации", представители высшего образования, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры, активисты "Единой России", а также депутатский корпус.

В материалах к мероприятию отмечается, в течение последних лет столичная промышленность продемонстрировала двукратный рост, а ежегодный объем инвестиций достиг 5,9 триллиона рублей. В общей сложности в Москве построили 119 миллионов "квадратов" недвижимости, 1,2 тысячи километров новых дорог и 109 новых станций метрополитена.

В настоящее время более миллиона москвичей являются участниками программы реновации. Кроме того, в столице сформирована уникальная цифровая экосистема, в которую входят порядка 400 различных сервисов и услуг. Столичные власти продолжают развивать здравоохранение и образование, также уделяя внимание обеспечению роста экономики и реализации научного, технологического и туристического потенциала.

"Продолжить выполнение этих долгосрочных программ принципиально важно для будущего Москвы. Программа Сергея Собянина предполагает дальнейшее комплексное развитие во всех аспектах – от городской среды, бизнес-климата и транспорта до культуры, спорта и социальной поддержки населения", – говорится в материалах.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Проголосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования