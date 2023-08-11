В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с известными фигуристами

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Глава Федерации фигурного катания столицы Нина Мозер встретилась с известными фигуристами в общественном штабе Сергея Собянина. В рамках цикла "Век достижений" участники встречи обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Москве.

Как отметила Мозер, в городе есть множество ледовых дворцов, не перестают открываться новые спортивные объекты.

"У нас огромнейшая инфраструктура в Москве. У нас потрясающий город, потому что количество катков сейчас дает возможность заниматься не только профессиональным спортом, но всеми видами и направлениями, которые есть в фигурном катании", – добавила она.

По ее словам, приоритетными сейчас являются проекты спортивных школ, детского балета на льду и синхронного катания. Над развитием этих направлений и работают Федерация фигурного катания Москвы и столичный департамент спорта.

Мозер уточнила, что в настоящее время спортивную подготовку в учреждениях Москомспорта проходят 1,7 тысячи спортсменов. На постоянной основе занимаются более 492 тысяч человек. Насчитывается 113 тренеров, 20 из которых признаны заслуженными в России.

В свою очередь, заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух и олимпийская чемпионка Алина Загитова затронули тему развития Московской школы фигурного катания. Авербух обратил внимание, что в городе становится все больше массовых катков. Кроме того, по его словам, профессиональные фигуристы регулярно устраивают на них выступления. Он отметил, что там обеспечили отличное качество льда.

Однако, по его мнению, не это главное. Сейчас важно привлечь обычных людей, чтобы они выходили на лед и катались, объяснил Авербух.

Загитова напомнила о новом Центре фигурного катания Этери Тутберидзе, который планируют открыть в Ясеневе. На базе комплекса будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею.

"Огромное спасибо за то, что открывают нам такой каток, где можно полностью развиваться", – подчеркнула она.

Также на встрече присутствовал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, который вручил спортсменам благодарственные письма. Он отметил, что каждый фигурист проявляет волю к победе.

Ранее готовность Ледового дворца площадью 25 тысяч квадратных метров в Ясеневе оценили на 95%. Комплекс оборудован по современному образцу. Пропускная способность спортивного сооружения в смену превышает 400 человек. При этом трибуны способны разместить 500 зрителей. Желающие смогут посетить Ледовый дворец в свободное от тренировок спортсменов время.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Первая встреча цикла "Культурная столица" прошла в общественном штабе Собянина