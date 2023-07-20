Ледовый дворец в Ясеневе готов на 95%

Фото: департамент строительства города Москвы

Ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров в Ясеневе готов на 95%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Значимый спортивный объект, площадь которого составит почти 21 тысячу квадратных метров, готов уже на 95%. Активно ведется благоустройство прилегающей территории – оно выполнено более чем наполовину: устанавливаем наружное освещение, завозим грунт для высадки деревьев и озеленения, обустраиваем дорожки из брусчатки, вскоре приступим к устройству асфальтового покрытия проездов", – отметил он.

Кроме того, подходят к завершению чистовые отделочные работы.

Как следует из описания объекта, во дворце будут проводить тренировки и официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу и массовое катание.

Отмечается, что комплекс оборудован по современному образцу. Пропускная способность спортивного сооружения в смену превышает 400 человек. При этом трибуны способны разместить 500 зрителей. Желающие смогут посетить Ледовый дворец в свободное от тренировок спортсменов время.

Внутри будут размещены две ледовые арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Дворец имеет витражное остекление, десятиметровый козырек, который украшен специальными металлическими кассетами, и более 200 колонн по периметру здания.

По словам Загрутдинова, всего в стадии строительства в Москве находится 11 объектов, еще 6 начнут строить в 2024 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. Спортивное сооружение занимает площадь более 18,5 тысячи квадратных метров.

В здании есть две ледовые арены, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и СПА-центр, а также раздевалки для спортсменов и технические помещения.

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