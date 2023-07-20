Собянин сообщил о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершена. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Теперь это новое спортивное сооружение площадью более 18,5 тысячи квадратных метров, которое отвечает всем современным требованиям.

Так, в здании есть две ледовые арены, спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и СПА-центр, а также раздевалки для спортсменов и технические помещения.

Собянин добавил, что территорию вокруг Ледового дворца также благоустроили. Специалисты сделали пешеходные зоны и дорожки, установили декоративное освещение, высадили деревья и кустарники, а также организовали парковку.

"Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов", – отметил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин осмотрел после завершения комплексной реставрации стадион "Авангард" на шоссе Энтузиастов в столичном районе Перово.

До этого мэр Москвы сообщил о завершении реконструкции исторического спортивного комплекса "Москвич" в Текстильщиках. Градоначальник отметил, что в спорткомплексе в рамках реконструкции футбольного стадиона сделали натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение и беговые дорожки.

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