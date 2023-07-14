В Южном Бутове построят культурно-спортивный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово, построят культурно-спортивный центр, который будет находиться по адресу Бартеневская улица, земельный участок 20. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, здание центра будет построено на участке площадью около 0,36 гектара.

"Суммарная поэтажная площадь такого объекта составит около 4,7 тысячи квадратных метров. Инвестора определят по результатам торгов", – добавила Пятова.

Земельный участок свободен от объектов капитального строительства. После открытия культурно-спортивного центра местные жители смогут получать соответствующие товары и услуги в шаговой доступности.

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