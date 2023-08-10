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10 августа, 21:25

Политика

Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ представил свою предвыборную программу

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, кандидат на пост мэра столицы от КПРФ Леонид Зюганов провел в кинотеатре "Иллюзион" презентацию своей предвыборной программы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Презентация представляла из себя мультимедийное шоу с показом фильма, живой музыкой и тачскрин-инсталляциями. В представленном видеоролике кандидат говорил о необходимости развития столичной промышленности и системы образования. Он уверен, что заключение офсетных контрактов, создание специальных фондов и другие меры поддержки, в том числе науки, способны привести к серьезному промышленному росту в течение 5–10 лет.

"Я абсолютно уверен, что если мы сделаем фонд поддержки промышленности, фонд поддержки науки, введем мораторий на перепрофилирование промышленных территорий, сформируем офсетные контракты, <...> для промышленности это будет новое дыхание", – заявил в рамках фильма Зюганов.

Ранее сообщалось, что 10 тысяч человек примут в корпус наблюдателей за предстоящими выборами мэра Москвы. Стать наблюдателями могут совершеннолетние россияне, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы власти столицы РФ.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

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