15 августа, 18:59Политика
Собянин: новая индустриализация Москвы – создание экологически чистых производств
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В новую индустриализацию столицы вошло создание экологически чистых производств. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами, которая проходит в общественном штабе.
"Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается за счет высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений", – подчеркнул он.
В частности, кандидат в мэры города обратил внимание на важность внедрения нового качественного экологичного транспорта.
Ранее Собянин также заявил, что новый транспортный каркас сформировали в Москве за последние годы. По его словам, сейчас необходимо развивать всю инфраструктуру города.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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