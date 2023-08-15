Собянин: новая индустриализация Москвы – создание экологически чистых производств

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В новую индустриализацию столицы вошло создание экологически чистых производств. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами, которая проходит в общественном штабе.

"Каждый год экологическая ситуация в Москве улучшается за счет высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым, за счет реорганизации и модернизации очистных сооружений", – подчеркнул он.

В частности, кандидат в мэры города обратил внимание на важность внедрения нового качественного экологичного транспорта.

Ранее Собянин также заявил, что новый транспортный каркас сформировали в Москве за последние годы. По его словам, сейчас необходимо развивать всю инфраструктуру города.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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