Собянин отметил рост столичной экономики вопреки внешнему давлению

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва демонстрирует высокие темпы развития и преодолевает вызовы. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"За последние пять лет мы вышли с очень неплохим результатом. Динамика развития экономики города превысила почти более чем в два раза, чем в среднем по стране, включая инвестиции в основной капитал", – заявил он.

По словам кандидата в мэры Москвы, новая индустриальная политика, реализуемая в столице, также отличилась результатами. В частности, в промышленной отрасли Москвы работают уже 700 тысяч человек. Само же промышленное производство в городе продемонстрировало за пять лет рост в два раза.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования