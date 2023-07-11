07:30Общество
Новый порядок взаимодействия ДПС с водителями вступил в силу 11 июля
Новый порядок взаимодействия ДПС с водителями вступает в силу. Теперь у инспекторов ГИБДД будет больше причин для остановки водителя и проверки его документов.
Также изменился список причин, по которым водителя могут попросить выйти из автомобиля. Достаточным основанием будет служить утомленный внешний вид.
В случае ДТП инспектор должен сообщать родственникам пострадавших информацию о больницах, куда их направили. Также теперь инспекторам запрещено брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но и мобильный телефон.
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