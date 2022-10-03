"Роскосмос" опубликовал новый снимок с места утечки газа на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" продолжает мониторинг утечки газа из "Северных потоков" из космоса, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Снимок Балтийского моря, опубликованный "Роскосмосом", был снят спутником "Канобус-В" 2 октября. На фото видны следы от утечки газа.

На прошлой неделе на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка была обнаружена береговой охраной в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что технически ремонт газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" возможен, но первоначальной задачей будет установление виновников аварии. Он добавил, что в инциденте были заинтересованы США, Украина и Польша.



"Роскосмос" показал новые снимки Балтийского моря

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