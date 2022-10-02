Новак заявил, что "Северные потоки" можно отремонтировать

Фото: kustbevakningen.se

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что технически ремонт газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" возможен. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", – объяснил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что первоначальной задачей будет установление виновников аварии. Он добавил, что в инциденте были заинтересованы США, Украина и Польша, ранее обещавшие препятствовать работе трубопроводов.

Ранее оператор "Северного потока" объявил о завершении утечки газа и стабилизации давления на нитке трубопровода.

Сообщалось, что на "Северных потоках" наблюдаются четыре утечки. Первую выявили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще несколько зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

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