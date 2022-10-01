Захарова оценила помощь Лондона в расследовании ЧП на "Северных потоках"

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила инициативу Лондона оказать помощь в расследовании аварий на газопроводах "Северный поток".

"Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщили в канцелярии премьера. Борьба лис за права кур", – написала она в своем телеграм-канале.

До этого руководство Германии, Дании, Норвегии и Швеции пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.

Сообщалось, что на "Северных потоках" наблюдаются четыре утечки. Первую выявили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще несколько зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркивали, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Россия должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках" – Небензя

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