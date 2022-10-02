Утечка газа на нитке "Северного потока" завершилась, заявили в Дании

Фото: kustbevakningen.se

Оператор "Северного потока" заявил о завершении утечки газа и стабилизации давления на нитке трубопровода. Об этом сообщается в Twitter Энергетического агентства Дании.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", – говорится в сообщении.

Накануне агентство сообщило о стабилизации давления в газопроводе "Северный поток – 2", что является свидетельством того, что газа в нем больше нет.

Сообщалось, что на "Северных потоках" наблюдаются четыре утечки. Первую выявили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще несколько зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркивали, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

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