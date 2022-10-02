В США назвали возможных организаторов ЧП на "Северных потоках"

09:37
Фото: kustbevakningen.se
Стоять за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут либо Вашингтон, либо Лондон, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", – сказал отставной военный в эфире канала Judging Freedom на видеохостинге YouTube.
Макгрегор отметил, что для подрыва трубопроводов необходимы сотни килограммов тротила, поскольку их конструкция очень прочна. По его словам, США и Великобритания располагают такими ресурсами.
При этом, по мнению Макгрегора, обвинения в отношении России совершенно абсурдны, поскольку Москве было невыгодно уничтожать собственный дорогостоящий проект. Он пояснил, что РФ имеет значительные доходы от экспорта топлива. Невыгодна аварии и Германии, добавил военный.
Ранее власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.
Сообщалось, что на "Северных потоках" наблюдаются четыре утечки. Первую выявили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.
Еще несколько зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.
После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркивали, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
Давление в газопроводе "Северный поток – 2" стабилизировалось
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: