В США назвали возможных организаторов ЧП на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Стоять за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут либо Вашингтон, либо Лондон, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", – сказал отставной военный в эфире канала Judging Freedom на видеохостинге YouTube.

Макгрегор отметил, что для подрыва трубопроводов необходимы сотни килограммов тротила, поскольку их конструкция очень прочна. По его словам, США и Великобритания располагают такими ресурсами.

При этом, по мнению Макгрегора, обвинения в отношении России совершенно абсурдны, поскольку Москве было невыгодно уничтожать собственный дорогостоящий проект. Он пояснил, что РФ имеет значительные доходы от экспорта топлива. Невыгодна аварии и Германии, добавил военный.

Ранее власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.

Сообщалось, что на "Северных потоках" наблюдаются четыре утечки. Первую выявили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще несколько зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркивали, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Давление в газопроводе "Северный поток – 2" стабилизировалось

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