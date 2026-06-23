Поиск пропавшего на Камчатке катера с рыбаками не дал результатов

Фото: ТАСС/Александр Река

Спасатели на вертолете Ми-8 не обнаружили пропавших рыбаков после переворота маломерного судна в Авачинском заливе Камчатки. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что с воздуха в 10 километрах от береговой линии бухты Жировая наблюдают нос затонувшей лодки, но людей не обнаружено.

В данный момент вертолет вернулся на базу, поиск продолжается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры региона.

О том, что трое рыбаков перевернулись на моторной лодке в Авачинском заливе, стало известно 23 июня. Один из них успел связаться с женой по радиостанции и сообщить о случившемся. Женщина обратилась в службу "112", после того как самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата.