Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 10:54

Происшествия

Дело о небезопасных услугах завели после опрокидывания лодки на Москве-реке

Фото: vk.com/zmsut

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 3 мая в акватории Москвы-реки в районе Красногорска. По данным следствия, лодка, в которой находились 10 пассажиров и управлявший ей мужчина, перевернулась при повороте – последний не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. В результате все находившиеся на борту, в том числе семеро несовершеннолетних, выпали в воду.

Согласно одной из версий, лодка опрокинулась из-за нарушения пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество пассажиров на борту подобных судов составляет 4 человека.

"Пассажиры находились без спасательных жилетов. Лодка была взята в аренду в сервисе проката", – говорится в сообщении.

В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Как сообщали СМИ, водное средство с людьми на борту перевернулось в Павшинской пойме. Сперва сообщалось, что в воду упали 12 человек и все они были в спасательных жилетах.

Спустя время следственное управление на транспорте начало проверку по факту ЧП. Произошедшим также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку.

Двоих детей госпитализировали после падения с катера на Москве-реке

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика